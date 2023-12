Rockstar Games überraschte in der Nacht auf Dienstag mit einer vorgezogenen Veröffentlichung seines GTA VI Trailers. Der Clip war geleakt worden, weswegen die Tochter von Take Two Interactive Software den offiziellen Termin kippte und direkt in die Veröffentlichung ging.Der Hype ist real. Seit Jahren wartet die Videospiele-Community auf den Nachfolger des legendären Grand Theft Auto V Spiels. Ein Spiel, das schon bei der Veröffentlichung im Jahre 2013 aufgrund seines teilweisen sehr brutalen Genres in der Presse umstritten war, aber von der Community ...

Den vollständigen Artikel lesen ...