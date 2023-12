Vancouver, Kanada, 5. Dezember 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metals-ltd/ - freut sich, die Ernennung von Herrn Gregg Bush zum Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Bush ist ein bewährter Minenbauer mit einer starken Erfolgsbilanz in den Bereichen Minenerschließung, Projektintegration und Betrieb. Zuvor war Herr Bush acht Jahre lang COO der Capstone Mining Corporation. Dort war er für alle Aspekte des Betriebs, der Erschließungsprojekte und der Integration neuer Akquisitionen des Unternehmens verantwortlich. In jüngerer Zeit war Herr Bush als Senior Vice President für Mexiko bei Equinox Gold Corp. tätig. Er war für die Mine Los Filos verantwortlich, die 30 km südlich von Ana Paula im Bundesstaat Guerrero liegt. Vor dieser Tätigkeit leitete Bush als COO der Minefinders Corporation die Erschließung und Inbetriebnahme der Mine Dolores in Chihuahua, Mexiko. Er war siebzehn Jahre lang in zunehmend höheren Positionen bei Placer Dome/Barrick tätig. Herr Bush schloss sein Studium an der University of Texas, El Paso, mit einem B.Sc. in Metallurgietechnik ab.

Charles Funk, CEO von Heliostar Metals, sagte zu dieser Ernennung: "Die Gewinnung eines Minenbauers mit dem Reichtum und der Tiefe der Erfahrung von Gregg ist ein bedeutender Schritt für Heliostar. Das Unternehmen hat die klare Vision, sich zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu entwickeln, wobei Ana Paula unsere erste aktive Mine sein wird. Gregg wird die technischen Studien, die wirtschaftliche Analyse und schließlich den Bau dessen leiten, von dem wir glauben, dass es die nächste große Goldmine in Mexiko sein wird. Gregg hat die Schritte, die dem Unternehmen vorausgehen, bereits mehrfach in Mexiko vollzogen, verfügt über Erfahrung in dem Gebiet, in dem wir tätig sind, und bringt eine Erfolgsbilanz von Sicherheits-, Umwelt- und Produktionsverbesserungen aus seinen früheren Tätigkeiten mit. Ich freue mich darauf, bis 2024 voranzukommen, während wir weiter wachsen und das Risiko einer der größten und hochwertigsten Goldlagerstätten der Welt verringern."

Gregg Bush sagte zu seiner neuen Position: "Ich freue mich darauf, dem Heliostar-Team beizutreten und dabei zu helfen, das Projekt Ana Paula zur Produktion zu bringen. Ich freue mich darauf, das Team bei der Weiterentwicklung unseres Projektportfolios in Mexiko und den USA zu unterstützen.

COO-Option und RSU-Zuteilung

Gemäß dem Omnibus Equity Incentive Compensation Plan des Unternehmens wurden einem Mitarbeiter des Unternehmens 1.500.000 Aktienoptionen ("Optionen") zu einem Ausübungspreis von 0,325 $ und 500.000 Restricted Share Units (jeweils eine "RSU") gewährt.

Die Optionen können über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 0,325 $ pro Aktie ausgeübt werden und werden zu einem Drittel sofort, zu einem Drittel nach 12 Monaten ab dem Tag der Gewährung und zu einem Drittel nach 24 Monaten ab dem Tag der Gewährung unverfallbar. Die Optionen unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange. Die RSUs werden in drei gleichen jährlichen Raten, beginnend am ersten Jahrestag des Zuteilungsdatums, unverfallbar.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein junges Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Mexiko und Alaska.

Das Unternehmen entwickelt das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar in Zusammenarbeit mit der mexikanischen Bundes- und Lokalregierung an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen erkundet weiterhin das Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika.

Ana Paula beherbergt gemessene und angezeigte Ressourcen von 710.920 Unzen Gold (320.204 gemessene und 390.716 angezeigte Unzen) mit 6,60 g/t Gold sowie eine abgeleitete Ressource von 447.512 Unzen Gold mit 4,24 g/t Gold. Die Anlage ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine beträchtliche Infrastruktur, einschließlich eines Portals und eines 412 Meter langen Abstiegs.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Karl Funk

Geschäftsführender Direktor

Heliostar Metals Ltd.

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Ltd.

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration, Erschließung und Produktion auf den Grundstücken des Unternehmens, die Genehmigung des Projekts San Antonio sowie die Erstellung und Einreichung eines technischen Berichts zur Unterstützung der aktualisierten Mineralressourcenschätzung. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, die Nicht-Eskalation von Gesundheitskrisen oder anhaltenden militärischen Konflikten, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Rechtsordnungen; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von anhaltenden militärischen Konflikten und von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.



Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72886Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72886&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42328Y1025Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.