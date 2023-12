FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach dem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die geplante Restrukturierung habe den Markt zunächst enttäuscht, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es fehlten vor allem augenblickliche und signifikante Veränderungen in der Automotive-Sparte. Details dazu, wie die Mittelfristziele jener Sparte erreicht werden sollen, seien jedoch eine positive Überraschung gewesen. Es gehe jetzt um die Umsetzung. Rokossa sieht Potenzial, aber auch Risiken für die Gewinne im kommenden Jahr. Er verweist auf Gegenwind durch die Inflation, insbesondere bei den Lohnkosten./niw/tih



