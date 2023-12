Die Ratingagentur ISS ESG hat das Rating der Novomatic AG im Oktober 2023 auf Level "C" erhöht, womit das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zu den Top 30 Prozent der Elektronikindustrie gehört. Man habe sich speziell in den Bereichen "Mitarbeiter und Lieferanten", "Gesellschaft und Produktverantwortung" sowie "Corporate Governance und Unternehmensethik" verbessert, teilt Novomatic mit. Vorstand Ryszard Presch: "Als internationaler Gaming-Technologiekonzern übernehmen wir seit jeher gesellschaftliche Verantwortung und treten in allen Geschäftsbereichen pflichtbewusst und transparent auf". Vorstandskollege Johannes Gratzl ergänzt: "Mit diesem Rating haben wir einen großen Sprung gemacht und ...

