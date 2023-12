Der Goldpreis ist am Montagmorgen auf ein neues Allzeithoch bei 2.135 US-Dollar gesprungen, Auslöser waren wohl die Aussagen von Fed-Chef Powell am Freitag, die von Händlern als Hinweis auf eine baldige Zinssenkung interpretiert wurden. Im Anschluss an den Spike beim Gold setzten jedoch kräftige Gewinnmitnahmen ein, weshalb es zu starken Kursschwankungen am Goldmarkt kam. Aufgrund ...

