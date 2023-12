Der Silbermarkt erlebte in den letzten 24 Stunden eine markante Korrektur. Der Silberpreis fiel auf 24.60 US-Dollar, was einem Rückgang von 3.5 % entspricht. Diese Entwicklung unterstreicht die Volatilität des Edelmetallmarktes und zeigt, dass Investoren stets auf der Hut sein müssen. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete der Silberpreis eine insgesamt negative Veränderung von -0.20 %.Anzeige:Betrachtet man die jüngste Preisentwicklung von Silber (TVC:SILVER), fällt auf, dass der Widerstandsbereich um 26 US-Dollar derzeit eine ...

