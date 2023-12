Der Euro hat am Dienstagnachmittag geschwächelt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0816 US-Dollar (-0,18%), nachdem sie am Morgen auf fast 1,08 Dollar gefallen war. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,0868 Dollar festgesetzt.Ausgelöst wurden die Kursverluste des Euro durch Äußerungen von EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Die deutsche Notenbankerin bezeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...