NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Der angekündigte Kostensenkungsplan des Telekomausrüsters dürfte die Auswirkungen des drohenden Rückgangs der Erlöse mit AT&T im Segment Mobile Networks mildern, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nokia gehe davon aus, dass Mobile Networks in den kommenden Jahren profitabel bleibe, aber der Plan einer prozentual zweistelligen operativen Marge sich nun um bis zu 2 Jahre verzögere./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 09:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009000681

