NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re anlässlich eines Kapitalmarkttags auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Das künftige Gewinnprofil des Rückversicherers sollte sich als widerstandsfähiger erweisen, doch wegen der Bewertung im Branchenvergleich bleibe er bei seiner Anlageempfehlung, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 17:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

