Der DAX hat seit seinem Oktober-Tief fast zwölf Prozent zugelegt. Damit ist die Jahresendrallye in vollem Gange. Die Anleger blicken auf fünf erfolgreiche Handelswochen und damit auf die bisher längste Gewinnserie in diesem Jahr zurück. Aber wie geht die Reise weiter? Thomas Gebert spricht im Interview mit DER AKTIONÄR TV über die jüngsten Entwicklungen beim DAX. Der Kapitalmarktexperte verrät, wie es aus technischer Sicht um den deutschen Leitindex steht und welche Faktoren die Performance beeinflussen. Inwiefern sich der Ölpreis aktuell auf das Börsenbarometer auswirkt und wie weit dieses wohl noch demnächst steigt, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.