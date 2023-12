Nasdaq Stockholm AB: EnQuest PLC ges observationsstatus / EnQuest PLC receives observation status (164/23)

Den 5 september 2023 offentliggjorde EnQuest PLC ("Bolaget") ett pressmeddelande med information om att Bolaget planerade att ansöka om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm, med anledning av att en sekundärnotering i Sverige inte längre var påkallad efter Storbritanniens utträde ur den Europeiska unionen. Den 30 oktober 2023 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande med information om att det skulle komma att ge in en ansökan om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm den 5 december 2023. Idag, den 5 december 2023 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande med information om att Bolaget ansökt om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har mottagit ansökan. Enligt regelverket för Nasdaq Stockholm kan en emittents aktier ges observationsstatus om emittenten ansökt om avnotering av dessa. Med hänvisning till det ovanstående beslutar Nasdaq Stockholm att aktierna i EnQuest PLC (ENQ, ISIN-kod GB00B635TG28, orderboks-ID 75073) ska ges observationsstatus. On September 5, 2023, EnQuest PLC (the "Company") issued a press release with information that the Company was planning to apply for delisting of the Company's shares from Nasdaq Stockholm, because a secondary listing in Stockholm was no longer beneficial as a result of Britain's exit from the European Union. On October 30, 2023, the Company issued a press release with information that the Company was going to submit an application for delisting of its shares from Nasdaq Stockholm on December 5, 2023. Today, on December 5, 2023, the Company issued a press release with information that the Company had applied for delisting of its shares from Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm has received the application. The rules of Nasdaq Stockholm state that an issuer's shares may be given observation status if the issuer has applied to have its shares removed from trading. With reference to the above, Nasdaq Stockholm decides that the shares in EnQuest PLC (ENQ, ISIN-code GB00B635TG28, order book ID 75073) shall be given observation status. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Enforcement & Investigations på telefon 08-405 70 50. For further information concerning this exchange notice please contact Enforcement & Investigations, telephone + 46 8 405 70 50. Nasdaq Stockholm AB