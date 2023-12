Am winterlichen Himmel über Deutschland ist gerade ein Sternschnuppenspektakel zu beobachten. Grund dafür sind die Andromediden. Während die Geminiden im Dezember und die Perseiden im August allgemein als die ergiebigsten und bekanntesten Sternschnuppenströme des Jahres gelten, könnte der bescheidene Andromediden-Schauer in diesem Jahr überraschend in den Mittelpunkt treten.AnzeigeAnzeige Ursprünglich vom zerbrochenen Kometen 3D/Biela stammend, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...