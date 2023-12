Wien (www.fondscheck.de) - Das eigentümergeführte Analysehaus Fondsconsult Research mit Sitz in München bekommt zum Jahreswechsel einen weiteren Gesellschafter, so die Experten von "FONDS professionell".Said Yakhloufi erweitere den Kreis und trete gleichzeitig in die Geschäftsführung ein.Yakhloufi sei bis Ende November 2023 noch Geschäftsführer bei Scope Fund Analysis gewesen, wo er sechseinhalb Jahre die Bereiche Mutual Funds, Alternative Investments und Fund Selection verantwortet habe. Rüdiger Sälzle, neben Michael Schmidt Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der Fondsconsult, sehe in Yakhloufi den "perfekten Match" für eine langfristig angelegte Nachfolgeregelung des im Jahr 1993 gegründeten Beratungshauses. Fondsconsult festige durch diesen Schritt seine Strategie und den Fokus auf die Unterstützung institutioneller Investoren durch die unabhängige Auswahl von Investmentlösungen, so Sälzle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...