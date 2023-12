Wien (www.fondscheck.de) - Sie jonglieren oft hochriskant mit Milliardenbeträgen und sind demzufolge seit ihrem Bestehen umstritten: Hedgefonds, so die Experten von "FONDS professionell".Die Experten würden die aktuellen Top Ten dieser ganz besonderen Finanz-Spezies vorstellen.Obwohl Hedgefonds in den vergangenen Jahrzehnten in regelmäßigen Abständen auch spektakuläre Verluste verzeichnet hätten, hätten die Renditejäger kaum etwas von ihrer Anziehungskraft verloren, wie ein Blick auf die Entwicklung des verwalteten Vermögens seit der Jahrtausendwende zeige: Von 2000 bis 2022 seien die Assets der Branche von rund 260 Milliarden auf mehr als 4,7 Billionen US-Dollar gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...