Das Preisbewusstsein von Verbrauchern nimmt weltweit zu - und spült Unternehmen im niedrigen Preissegment ordentlich Geld in die Kasse. Zu den großen Profiteuren zählt PDD Holdings.Lange Zeit war das chinesische Unternehmen Alibaba nicht nur ein erklärter Liebling von Analysten, sondern zählte auch mit Blick auf die Marktkapitalisierung zur Premier League der heimischen IT-Branche. Das ist zwar noch immer der Fall, allerdings gibt es ein Unternehmen, das Alibaba mittlerweile in beiden Punkten überholt hat und in der Gunst der Wall-Street-Analysten derzeit weiter oben steht, wie CNBC berichtet. Dabei handelt es sich um den chinesischen E-Commerce-Riesen PDD Holdings, zu dessen Firmenimperium …