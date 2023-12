EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

05.12.2023 / 15:02 CET/CEST

Wert der von Advanced Blockchain gehaltenen Krest-Tokens deutlich über 1 Million Dollar - Ecosystem Update November 2023 Panoptic sammelt erfolgreich 7 Millionen Dollar ein

Peaq startet erste Wicrypt-Hotspots 05. Dezember 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), hat ihr November 2023 Ecosystem Update veröffentlicht: Der Bitcoin-Kurs hat zum ersten Mal seit April 2022 die Marke von 42.000 $ überschritten, ein Meilenstein, der seit dem Terra-Crash nicht mehr erreicht wurde, während Ethereum die Marke von 2.200 $ überschritten hat. Durch diesen Anstieg stieg die Marktkapitalisierung von Bitcoin auf über 812 Milliarden Dollar. Damit ist Bitcoin auf den 10. Platz der größten Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung aufgestiegen, hinter Meta Platforms (früher bekannt als Facebook) und Nvidia, die einen Marktwert von 834 Milliarden bzw. 1,2 Billionen Dollar haben. Dieser Aufschwung ist größtenteils auf die vermeintlich zurückhaltenden Äußerungen der US-Zentralbanker und die Erwartung einer möglichen Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETF) in den Vereinigten Staaten zurückzuführen.





Update zum Advanced Blockchain Portfolio Panoptic

Panoptic hat in einer von Greenfield Capital geleiteten Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich 7 Millionen US-Dollar eingeworben . Auch gumi Cryptos Capital (gCC), L1D und andere einflussreiche Pioniere der Blockchain-Branche haben sich an dieser Runde beteiligt. Die jüngste Finanzierung wird dazu beitragen, die Plattform für Perpetual Options während der Beta-Testphase weiterzuentwickeln, bevor das Ethereum-Mainnet gestartet und ein V2-Produkt eingeführt wird. Mit der jüngsten Kapitalzufuhr hat das Unternehmen seine Bewertung deutlich erhöht und bis heute insgesamt 11,5 Mio. $ aufgebracht. peaq

Das peaq-Team hat mit dem Start der ersten Wicrypt-Hotspots , die jeweils eine eigene peaq-ID tragen, im Krest-Netzwerk einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Diese Hotspots sind nun in der Lage, sich mit dem Netzwerk zu verbinden und Transaktionen auf der peaq-Kette aufzuzeichnen. Darüber hinaus ist der Preis des Krest-Tokens seit seiner Einführung im August dieses Jahres stetig gestiegen, was die Zugkraft des Projekts unterstreicht. Dieser Preisanstieg auf derzeit über 0,30 USD pro Token hat den Wert der von Advanced Blockchain gehaltenen Krest-Token auf weit über 1 Mio. Dollar ansteigen lassen. Composable

Das Composable-Team kündigte den bevorstehenden Start der Anbindung des Solana-Netzwerks an das Inter-Blockchain Communication (IBC) Protokoll an. Solana IBC wird von Picasso angetrieben und wird sich Polkadot, Kusama, Cosmos und bald auch Ethereum im Ökosystem-übergreifenden IBC-Hub anschließen. Ein ausführlicheres Update zu Advanced Blockchain und seinem Portfolio finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/blogs/ecosystem-update-november-23 . Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



