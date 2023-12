Die Carl Zeiss Meditec-Aktie (WKN: 531370) sackt am Dienstag erneut ab und befindet sich nach einer kleineren Erholung wieder auf "bestem" Weg zu den eigenen Jahrestiefs. Was treibt den Wert jetzt gen Süden? Carl Zeiss Meditec vorgestellt Die Carl Zeiss Meditec AG mit Sitz in Jena ist ein deutscher Medizintechnikhersteller. Das Unternehmen ist auf den Bereich Augenheilkunde fokussiert und bietet komplette Systemlösungen für die häufigsten und bedeutendsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...