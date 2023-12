Jetzt live: Bulle und Bär - Bitcoin: Wichtiges Kursziel erreicht - Wie geht es weiter?

Der Aufwärtstrend wird fortgesetzt. In den vergangenen Wochen habe ich bereits über die Aktivierung des Kursziels bei 40.000 US-Dollar aufmerksam gemacht. Die Marke wurde nun zu Beginn der Handelswoche überwunden. BTC/USD hat nun seit Jahresbeginn knapp 300% an Wet gewonnen und könnte neben der charttechnischen Ausgangslage auch durch fundamentale Ereignisse wie z.B. dem Bitcoin-ETF und Halving weitere Impulse in den nächsten Wochen freisetzen. Charttechnisch steht nun der Bereich um die 48.000 US-Dolla im Mittelpunkt. Ein ehemaliger Dreh- Und Angelpunkt.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.