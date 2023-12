Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SOWITEC group GmbH ("SOWITEC" bzw. "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBZ21/ WKN A2NBZ2) in Sonnenbühl mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen folgende Beschlüsse gefasst hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...