Mit der Fußball Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Spielen in Frankreich gibt es im nächsten Jahr gleich zwei der größten Sportevents der Welt. Das Jahr 2023 war eher Mau, was den Sportsektor betrifft. Gerade Sportausrüster wie Nike könnten dadurch im nächsten Jahr umso mehr profitieren. Deshalb erhöhen zwei Analysten ihre Kursziele.Die RBC Bank hat ihre Einschätzung für die Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...