Daten- und Business-Intelligence-Branchenveteran Henrik Jorgensen wechselt als Senior VP Sales für Europa zu Exasol



Daten- und Business-Intelligence-Branchenveteran Henrik Jorgensen wechselt als Senior VP Sales für Europa zu Exasol - Ehemalige Führungskraft von Tableau soll Wachstum und Expansion auf dem europäischen Markt vorantreiben Nürnberg, 05. Dezember 2023 - Exasol, Anbieter einer Hochleistungs-Analyticsdatenbank, gab heute die Ernennung von Henrik Jorgensen zum Senior Vice President of Sales für Europa bekannt. Jorgensen verantwortet ab sofort den Ausbau der Vertriebsinitiativen in Europa in Schlüsselindustrien wie Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Jorgensen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Führung von Vertriebsteams und der Stärkung von Kundenbeziehungen, insbesondere in DACH und anderen europäischen Regionen. Er wird bei Exasol das gesamte europäische Vertriebsteam leiten und das Wachstum von Exasols preisgekröntem Exasol Espresso unterstützen - einem BI-Beschleuniger für Tableau, MicroStrategy, PowerBI und vielen anderen Daten-Tools. "Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung verfügt Henrik sowohl über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau von wachstumsstarken Unternehmen in der Frühphase in ganz Europa. Zudem hat er weitreichende Erfahrungen bei der Ausweitung des Vertriebs in größeren Organisationen", so Jörg Tewes, CEO von Exasol. "Wir freuen uns, dass er nun zu uns stößt - gerade in Zeiten der wachsenden Nachfrage nach Lösungen wie Exasol Espresso, die Unternehmen dabei helfen, Kosten zu senken und gleichzeitig die Performance zu steigern - und das, ohne die bestehende Technologie umständlich austauschen zu müssen." Für US-amerikanische Softwareunternehmen baute Jorgensen erfolgreich leistungsstarke Vertriebsorganisationen in DACH und EMEA auf. Er verbrachte fast 10 Jahre bei Tableau/Salesforce und verantwortete zuletzt als Senior Area Vice President of Sales und Country Manager die Regionen DACH und Osteuropa. Während dieser Zeit baute er das Team auf 150 Mitarbeiter aus. Neben seiner Tätigkeit bei Tableau war Jorgensen mehr als 10 Jahre bei Quest Software als Vice President und General Manager für die zentrale EMEA-Region und die Schwellenländer tätig und bekleidete mehrere andere VP-Positionen. Er hat einen Bachelor of Science in Maschinenbau von der Dänischen Technischen Universität in Lundtofte und einen Bachelor of Science in Marketing von der Copenhagen Business School. "Ich habe die letzten 20 Jahre meiner Karriere damit verbracht, ein tiefes Verständnis dafür zu entwickeln, wie Daten die Entscheidungsfindung und den Erkenntnisgewinn von Unternehmen verbessern können", so Jorgensen. "Exasol ist für mich deshalb so spannend, weil das Unternehmen seinen Kunden einen einzigartigen Mehrwert bietet: schnellere, kostengünstigere und tiefere Einblicke in ihre Daten zu erhalten. Außerdem sehe ich ein enormes Wachstumspotenzial für das Unternehmen insgesamt - allein die Arbeit, die es im Bereich der Kombination von traditioneller Datenanalyse und künstlicher Intelligenz leistet, ist beeindruckend. Alle großen Unternehmen, die mit der Skalierung von Datenvolumen, Kosten und Komplexität zu kämpfen haben, können von der Erweiterung ihres Tech-Stacks mit Exasol Espresso profitieren." Über Exasol

Exasol ist Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyticsdatenbank, der gleichzeitig die Themen Produktivität, Kosteneinsparungen und Flexibilität vorantreibt und so die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, neu definiert - zu ihren eigenen Bedingungen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Exasol unterstützt mit Exasol Espresso, der weltweit schnellsten und vielseitigsten Abfrage-Engine, die sich in bestehende Datenstacks einfügt, Unternehmen bei der Umwandlung von Business Intelligence (BI) in bessere Erkenntnisse. Mit seiner speziell entwickelten spaltenbasierten Datenbank, der Massively Parallel Processing-Architektur und den Auto-Tuning-Fähigkeiten dient Espresso als einfach zu implementierender BI-Beschleuniger, der mit jedem Daten-Tool zusammenarbeitet, um komplexe Abfragen zu beschleunigen und Erkenntnisse in höchster Geschwindigkeit zu liefern. Mit Exasol Espresso können Unternehmen größere Datenmengen in schnellere, tiefere und kostengünstigere Erkenntnisse umwandeln. Mit einem ROI von über 300 % durch reduzierte Lizenz-, Implementierungs-, Wartungs- und Schulungskosten bietet Exasol ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Exasol haben Unternehmen die Flexibilität, Daten in der Cloud, als SaaS, vor Ort oder hybrid zu verwalten, ohne dass es zu Unterbrechungen durch Rip-and-Replace kommt. Schließen Sie sich den größten Marken der Welt an - wie T-Mobile, Revolut und Allianz - und lassen Sie die Konkurrenz mit Exasol hinter sich. Beschleunigen Sie Ihre Einblicke in die Geschwindigkeit des Jetzt, ohne Kompromisse.



Erfahren Sie mehr unter www.exasol.com und folgen Sie uns in den Sozialen Medien: LinkedIn. PR Kontakt Angela Surrusco

angela.surrusco@exasol.com



