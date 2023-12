In den vergangenen Tagen häufen sich Berichte von Playstation-Nutzern, die plötzlich und ohne ersichtlichen Grund von ihren Konten auf PS4 und PS5 ausgeschlossen worden sind. Eine Vielzahl von Spielerkonten wurden sowohl bei der Playstation 4 als auch bei der Playstation 5 "dauerhaft gesperrt".AnzeigeAnzeige Laut The Verge haben zahlreiche Nutzer am Montag überraschend die Meldung erhalten, dass ihre Konten aufgrund von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen ...

