Sehr weit fortgeschritten sein sollen die Verhandlungen zwischen dem Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne und der Stadt Hamburg zur Rettung des Signa-Prestigeprojekts Elbtower.>Eine Einigung könnte schon in den nächsten Tagen verkündet werden, hören wir aus informierten Kreisen. Hamburg verfügt über ein Vorkaufsrecht für den Elbtower, das bei einem Bruch bestimmter Vereinbarungen, die zwischen der Stadt und dem Investor Signa getroffen wurden, ausgelöst werden kann. Diese Voraussetzung soll durch den andauernden Baustopp auf der Großbaustelle in der Hamburger Hafencity erfüllt sein. Kühne könnte dann den 450 Mio. Euro schweren Eigenkapitalanteil von Signa übernehmen. Mit 25% am Elbtower beteiligt ist auch die Commerzbank-Tochter ...

