Auch 2024 rollt die Fusionswelle im genossenschaftlichen Sektor weiter.>Anders als bei den Sparkassen ist das durch ihre schiere Anzahl bedingt: Von ihnen gab es Ende 2022 noch über 700, verglichen mit 361 öffentlich-rechtlichen Instituten. Der größte Geno-Zusammenschluss findet zweifelsohne über die Grenzen von Hessen und Bayern hinweg statt, wenn sich die Frankfurter Volksbank Rhein-Main mit der Raiffeisenbank-Volksbank Aschaffenburg zusammentut. Das Vorhaben sorgte bei Verkündung vor wenigen Wochen für Aufsehen, schließlich wird sie dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit den Titel als größte deutsche Volksbank erringen (rd. 19-20 Mrd. Euro Bilanzsumme). In NRW stehen einige größere Zusammenschlüsse an. Dort will die ...

