TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im November stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 52,7 Punkte, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 52,3 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt mit mehr als 50 Punkten über der Wachstumsschwelle.

"Der Dienstleistungssektor verzeichnete im November einen leichten Wachstumsanstieg, der auf die Zunahme der Geschäftstätigkeit und ein leichtes Beschäftigungswachstum zurückzuführen ist", sagte Anthony Nieves vom ISM. Sorgen bereiteten weiter die Inflation, die Zinssätze und geopolitische Ereignisse. Steigende Arbeitskosten und die Arbeitskräfteknappheit bleiben laut Nieves Herausforderungen./jsl/jha/