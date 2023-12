Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000FYI5 Cadoux Ltd. 05.12.2023 AU0000310302 Cadoux Ltd. 06.12.2023 Tausch 1:1

KYG2007L2040 Cazoo Group Ltd. 05.12.2023 KYG2007L1216 Cazoo Group Ltd. 06.12.2023 Tausch 100:1

DK0060910917 Orphazyme A/S 05.12.2023 DK0062502894 Orphazyme A/S 06.12.2023 Tausch 1000:1

CA98979D1024 Zoglos Food Corp. 05.12.2023 CA98979D2014 Zoglos Food Corp. 06.12.2023 Tausch 50:1

