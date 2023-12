Mit der Aussicht auf ein Ende des Zinszyklus und auf wieder fallende Zinsen im kommenden Jahr nimmt die Risikobereitschaft der Investoren wieder spürbar zu. Die ersten Nebenwerte sind daher in den vergangenen Wochen bereits angesprungen. Was gibt es Neues bei den einzelnen Titeln und wohin könnte die Reise gehen?Im November konnten einige zuletzt an dieser Stelle besprochene Nebenwerte wie Aumann, Aixtron oder LPKF Laser deutlich Boden gut machen? Aber was bringt der Dezember? Die Aktie von SAF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...