FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLUEJAY MINING LS -,0001 S5WA GB00BFD3VF20
AB/FROM ONWARDS 05.12.2023 16:34 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLUEJAY MINING LS -,0001 S5WA GB00BFD3VF20
AB/FROM ONWARDS 05.12.2023 16:34 CET