DJ EZB pausiert bei PEPP-Wiederanlage über Jahreswechsel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird über den Jahreswechsel wie üblich nicht am Anleihemarkt aktiv sein. Wie sie auf ihrer Website mitteilte, wird sie die Tilgungsbeträge fällig gewordener Anleihen aus dem PEPP-Programm zwischen 20. Dezember und 1. Januar nicht reinvestieren. Banken können sich bei der EZB weiterhin an allen Geschäftstagen im Dezember Wertpapiere leihen. Allerdings wird die Liste der von der EZB unter APP und PEPP gehaltenen Wertpapiere weder am 26. Dezember noch am 2. Januar aktualisiert. Der erste Wochen- und Monatsbericht über die APP- und PEPP-Anleihebestände im neuen Jahr wird am 4. Januar um 15.00 Uhr veröffentlicht.

December 05, 2023 10:31 ET (15:31 GMT)

