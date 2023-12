Die lang ersehnte Enthüllung von Teslas Cybertruck war vielleicht nicht so aufregend, wie viele erwartet hatten, aber offenbar hat Tesla in aller Stille an einem weiteren Fahrzeug gearbeitet, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vor der Cybertruck-Auslieferungsveranstaltung erhielten die Teilnehmer einen exklusiven Einblick in die Gigafactory. Dabei fiel ihnen ein kleines, buggyartiges Fahrzeug auf, das laut dem bekannten Youtuber und Autojournalisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...