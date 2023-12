Wien (www.fondscheck.de) - Trotz einer heterogenen Entwicklung an den globalen Finanzmärkten und hoher geopolitischer Risiken können die Experten der Erste Asset Management eine positive Bilanz über das Anlagejahr 2023 ziehen.Die meisten Anlageklassen hätten deutlich positiv abgeschlossen, während nur wenige ein Minus verzeichnet hätten. Die Bandbreite der Anlageergebnisse reiche von plus 50% bis minus 10%. Anlagechef (Chief Investment Officer) Gerold Permoser zeige sich zufrieden mit dem Ergebnis. Besonders positiv sei die Performance von Technologie-Fonds ausgefallen, die bis dato fast 50% erreicht hätten und von den Magnificent 7, den großen Technologieaktien wie Apple, Microsoft und Co angetrieben worden seien. Am anderen Ende der Spanne hätten Aktien aus China und Hongkong gelegen, die trotz der Öffnung des Landes nach der Corona-Ausnahmesituation enttäuscht hätten. ...

