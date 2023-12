Kindeva Drug Delivery(Kindeva),ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), das sich auf Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Geräten spezialisiert hat, und Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: ORBIA*) Fluorinated Solutions (Koura), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Fluorprodukten und -technologien, gaben heute eine gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit für die Umstellung von bestehenden vermarkteten Druckdosierinhalatoren (pMDI) auf das nachhaltigere und umweltfreundlichere medizinische Treibmittel von Koura bekannt; HFA 152a, bekannt als Zephex 152a

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231205351202/de/

Diese strategische Zusammenarbeit konzentriert sich auf die beschleunigte Umstellung von bereits auf dem Markt befindlichen pMDI-Inhalationsprodukten auf pMDIs mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) unter Verwendung der Zephex 152a-Plattform von Koura mit dem Ziel, die Kohlenstoffemissionen im Bereich der Atemwegserkrankungen zu reduzieren und gleichzeitig die Wahlfreiheit der Patienten zu gewährleisten. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Umwandlung von pMDI-Produkten in das Treibmittel 152a mit niedrigerem Treibhauspotenzial zu erleichtern und sie durch die klinische Entwicklung zu bringen.

Die umgewandelten pMDI-Produkte werden zur Lizenzierung zur Verfügung stehen und voraussichtlich zeitgleich mit dem erwarteten Beginn des Ausstiegs aus bestehenden pMDI-Systemen, die HFC-134a und HFC-227ea enthalten, in der Europäischen Union auf den Markt kommen.

Gregg Smith, President von Orbia Fluorinated Solutions Business (Koura), sagte: "Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn bei der Markteinführung unseres medizinischen Treibmittels Zephex 152a mit niedrigerem Treibhauspotenzial. Wir freuen uns, mit Kindeva zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Patienten Zugang zu dieser lebensrettenden Technologie haben."

David Stevens, Global Chief Commercial Officer von Kindeva, sagte: "Wir sind stolz darauf, mit Koura zusammenzuarbeiten, um das doppelte Ziel zu erreichen, die Umweltbelastung durch pMDI-Inhalatoren deutlich zu reduzieren und sicherzustellen, dass der Zugang der Patienten zu Inhalationsgeräten nicht beeinträchtigt wird."

"Kindeva kann auf eine lange Innovationsgeschichte im pMDI-Markt zurückblicken, und unsere umfassenden Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten versetzen uns in die einzigartige Lage, bei diesem Übergang eine führende Rolle zu spielen", so Stevens weiter. "Diese strategische Zusammenarbeit ist nicht nur ein Symbol für das Engagement beider Partner für die Förderung der Nachhaltigkeit und das Eintreten für die Wahlfreiheit der Patienten, sondern auch für die gemeinsamen Werte der beiden Organisationen."

Koura und Kindeva stellen beide auf der Konferenz Drug Delivery to the Lungs (DDL) in Edinburgh, Großbritannien, vom 6. bis 8. Dezember aus (Stand #146 bzw. #147), wo sie mit führenden Vertretern der Branche über das Treibmittel 152a mit niedrigem Treibhauspotenzial und weitere relevante Themen sprechen werden.

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung, das sich auf Kombinationsprodukte aus Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert hat. Kindeva entwickelt und produziert Produkte in einer breiten Palette komplexer Darreichungsformen für Arzneimittel, darunter injizierbare Arzneimittel (Autoinjektoren, intradermal, Mikronadeln), pulmonale und nasale Arzneimittel sowie transdermale Pflaster. Das Dienstleistungsangebot des Unternehmens reicht von der frühen Machbarkeitsstudie bis zur kommerziellen Abfüllung von Arzneimitteln, der Herstellung von Behälterverschlusssystemen und der Montage von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Kindeva bedient einen weltweiten Kundenstamm von seinen neun Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und Großbritannien aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.kindevadd.com.

Über Orbia

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: ORBIA*) ist ein Unternehmen, das von einem gemeinsamen Ziel angetrieben wird: das Leben auf der ganzen Welt zu verbessern. Orbia ist in den Bereichen Polymer Solutions (Vestolit und Alphagary), Building and Infrastructure (Wavin), Precision Agriculture (Netafim), Connectivity Solutions (Dura-Line) und Fluorinated Solutions (Koura) tätig. Die fünf Geschäftsbereiche von Orbia konzentrieren sich gemeinsam darauf, den Zugang zu Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern, die Zukunft von Städten und Haushalten neu zu erfinden, die Sicherheit von Nahrungsmitteln, Wasser und sanitären Einrichtungen zu gewährleisten, Gemeinschaften mit Informationen zu verbinden und die Energiewende mit grundlegenden und fortschrittlichen Materialien, Spezialprodukten und innovativen Lösungen zu ermöglichen. Orbia beschäftigt weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter, ist in mehr als 100 Ländern tätig und unterhält Niederlassungen in mehr als 50 Ländern, mit Hauptsitzen in Boston, Mexiko-Stadt, Amsterdam und Tel Aviv. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 9,6 Milliarden Dollar und ein EBITDA von 1,95 Milliarden Dollar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: orbia.com.

Über Orbia Fluorinated Solutions (Koura)

Der Geschäftsbereich Fluorinated Solutions von Orbia, Koura, ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Fluorprodukten, die eine grundlegende Rolle bei der Verbesserung des täglichen Lebens spielen und den Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft verkürzen. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung werden die Produkte von Orbia Fluorinated Solutions (Koura) in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung, städtische und ländliche Infrastruktur, Raumklimamanagement, Kühlung von Lebensmitteln und Medikamenten und sogar bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen durch die Entwicklung gesunder und innovativer Treibmittel mit niedrigem Treibhauspotenzial für Dosieraerosole. Orbia Fluorinated Solutions (Koura) beschäftigt 1.600 Mitarbeiter und verfügt weltweit über 13 Produktionsstätten, die 60 Länder über ein globales Verkaufs- und Vertriebsnetz bedienen.

