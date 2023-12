Wer bei Aktien wie Alibaba und Tencent investiert ist, musste in den vergangenen Jahren einiges aushalten. Allerdings sieht die Lage für chinesische Festlandinvestoren nicht wirklich besser aus. Shanghai Composite und Co sind im Abwärtstrend - und Ausweichmöglichkeiten gibt es für Privatanleger in China kaum.In China können Anleger ihr Geld praktisch nur an den Festlandbörsen investierten. Ausländische Anleger hingegen investieren in Hongkong, den USA oder Frankfurt und kaufen dabei oft nur sogenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...