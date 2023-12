Bremen, Deutschland (ots Deutsch) -Während der Fleischkonsum insgesamt rückläufig ist, stieg die Wildfleischnachfrage nach Erhebungen des Deutschen Jagdverbandes nach jahrelanger Stagnation zuletzt deutlich an. Das ist nicht zuletzt auf den Erfolg der kostenlosen Waldfleisch App (https://waldfleisch.de) zurückzuführen, die mittlerweile weit über 300.000 Menschen in Deutschland auf ihrem Smartphone installiert haben. In den ersten drei Quartalen 2023 stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 40%. Seit November schießt die Zahl der Bestellungen in der App in die Höhe.Alle Jahre wieder steigt zur Weihnachtszeit der Appetit auf Wildfleisch in der Bevölkerung. Fachleute empfehlen, dass der Wildfleischbraten direkt beim Jäger aus der Region gekauft werden sollte. Doch dabei stießen viele Verbraucher in der Vergangenheit schnell an ihre Grenzen und stellten sich die Frage: "Wie komme ich an den Weihnachtsbraten vom Jäger aus meiner Region?" Das Startup "Waldfleisch" hat die Frage beantwortet, indem es eine genau an die Besonderheiten der regionalen Wildfleisch-Direktvermarktung angepasste App entwickelt hat, die Jäger und Verbraucher komfortabel zusammenbringt.Jäger werden in der Waldfleisch App sortiert nach Entfernung mit ihren verfügbaren Wild-Produkten angezeigt. Der Kunde kann die gewünschte Ware auswählen, einen Übergabetermin vorschlagen und eine Anfrage an den Jäger senden. Nach der Bestätigung des Jägers, können offene Fragen im Chat geklärt werden. Möchte man per Push-Benachrichtigung informiert werden, wenn ein Jäger frische Angebote veröffentlicht, kann man ihn abonnieren. Um die Angst vor der Zubereitung zu nehmen und die Kreativität anzuregen, bietet die App hunderte Rezepte, die vom Deutschen Jagdverband bereitgestellt und regelmäßig erweitert werden.Die Entwicklung der mit Abstand größten Wildfleisch-Direktvermarktungsplattform wurde vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und vom Deutschen Jagdverband unterstützt. Außerdem wird die App von den Landesjagdverbänden in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Berlin, der Firma Frankonia und dem Land Brandenburg unterstützt. Initiiert hat die Waldfleisch App die Jägerschaft Verden, die am 05.12.2023 als erste Jägerschaft überhaupt mit Deutschlands bedeutendster Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet wurde: Dem Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Geehrt wurden die Jäger für ihr ehrenamtliches Engagement im Bereich des Natur- und Artenschutzes, sowie der Jugendbildung.Website:https://waldfleisch.deApp Download iOS:https://apps.apple.com/de/app/waldfleisch-marktplatz/id1374310421App Download Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=de.flwebsolutions.waldfleischBilder Links*:https://waldfleisch.de/presse/waldfleisch.jpghttps://waldfleisch.de/presse/waldfleisch2.jpg*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird folgender Copyright-Hinweis angebracht: Waldfleisch GmbH / www.waldfleisch.dePressekontakt:Frank Luttmann+49 421 39879736info@waldfleisch.deOriginal-Content von: Waldfleisch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167147/5665580