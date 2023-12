Betrachten Sie nun Trailer 1

Rockstar Games, ein Verlagslabel von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), ist stolz, bekannt geben zu dürfen, dass Grand Theft Auto VI auf PlayStation 5 Computer-Entertainmentsystemen und Xbox Series X|S Spiel- und Entertainmentsystemen im Jahr 2025 eingeführt wird.

"Grand Theft Auto VI setzt unsere Bemühungen fort, die Grenzen des Möglichen bei hoch immersiven, story-basierten Open-World-Erfahrungen weiter zu verschieben", so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. "Wir sind hocherfreut, in der Lage zu sein, diese neue Vision mit Spielern rund um den Globus zu teilen."

Grand Theft Auto VI wurde zum Oberhaupt des fiktiven Bundesstaates Leonida, der Heimat der neon-getränkten Straßen von Vice City, und darüber hinaus im Rahmen der größten und eindringlichsten Entwicklung der Grand Theft Auto Reihe. Betrachten Sie nun Trailer 1 unter https://www.youtube.com/watch?v=QdBZY2fkU-0

Im Rahmen seines 25.Jubiläums im Dezember wurde Rockstar Games zum Vorreiter des Videospiele-Open-World-Genres aufgrund der Einführung von Grand Theft Auto III im Jahr 2001. Mit jedem erfolgreichen Blockbuster-Eintritt in die Reihe, einschließlich Grand Theft: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas und Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto wurde die Reihe zu einem der größten Verkaufserfolge und zu einem der am meisten von der Kritik gefeierten und einflussreichsten Objekte im gesamten Entertainment-Bereich. Von Grand Theft Auto V, der jüngsten Wiederholung der Reihe, wurden bis heute über 190 Millionen Einheiten verkauft. Aus der Blockbuster-Westernreihe von Rockstar Games Red Dead Redemption wurden bis heute mehr als 81 Millionen Einheiten weltweit verkauft, einschließlich der jüngsten Veröffentlichung Red Dead Redemption 2, das neue Wege bei der Wiedergabetreue und Immersion beschreitet.

Grand Theft Auto VIwurde noch nicht bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rockstargames.com/VI

Über Rockstar Games

Rockstar Games festigte seinen Ruf als Schöpfer komplexer Lebenswelten mit der Grand Theft AutoReihe, einem der erfolgreichsten Unterhaltungsobjekte aller Zeiten mit über 410 verkauften Einheiten weltweit. Durch eine Reihe von hochgelobten Spielen, einschließlich der Grand Theft Auto Reihe, der Red Dead RedemptionReihe, der Max Payne Reihe, Bully, L.A. Noire, dieMidnight Club Reihe und The Warriors, hat Rockstar Games dazu beigetragen, der interaktiven Unterhaltung zu einem Platz im Zentrum moderner Kultur zu verhelfen. Folgen Sie Rockstar Games auf YouTube, Instagram, X und Facebook.

Über Take-Two Interactive Software

Das in New York City ansässige Unternehmen Take-Two Interactive Software, Inc. ist ein führender Entwickler, Publisher und Vertreiber interaktiver Unterhaltung für Konsumenten rund um den Globus. Wir entwickeln und veröffentlichen Produkte hauptsächlich über Rockstar Games, 2K, Private Division und Zynga. Unsere Produkte werden für Konsolensysteme, PCs und Handys entwickelt, einschließlich Smartphones und Tablet-Computer. Wir liefern unsere Produkte durch den Einzelhandel, durch digitalen Download, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste Die Stammaktien des Unternehmens werden an der NASDAQ unter dem Tickersymbol TTWO öffentlich gehandelt. Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.take2games.com.

Alle hierin enthaltenen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweis bezüglich zukunftsweisender Aussagen

Die hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, einschließlich der Aussagen, die sich auf Take-Two Interactive Software, Inc.'s ("Take-Two", das "Unternehmen", "wir", "uns", oder ähnliche Pronomen) oder Prognosen beziehen, werden als zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Bundeswertpapiergesetze gesehen und können durch Wörter, wie "prognostiziert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "potenziell", "sagt voraus", "projiziert", "strebt nach", "sollte", "wird" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden und können unter anderem Aussagen in Bezug auf unsere künftige Geschäftstätigkeit und unsere Geschäftsergebnisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Annahmen unserer Geschäftsleitung sowie auf Vermutungen, die von ihr getroffen werden, oder auf Informationen, die ihr gegenwärtig zur Verfügung stehen, die Ungewissheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Einzel- und Gesamtergebnisse können sich maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, die zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, darunter Risiken in Bezug auf unseren Zusammenschluss mit der Zynga Inc.; die Risiken bei der globalen Durchführung von Geschäften, einschließlich infolge unvorhergesehener geopolitischer Ereignisse; die Auswirkungen von Veränderungen der Zinssätze der Federal Reserve und anderer Zentralbanken, einschließlich aufgrund unseres kurzfristigen Anlageportfolios; die Auswirkungen der Inflation; die Volatilität bei Wechselkursveränderungen; unsere Abhängigkeit von wichtigen Verwaltungsentscheidungen und Produktentwicklungspersonal; unsere Abhängigkeit von unseren NBA 2K und Grand Theft Auto Produkten sowie unsere Fähigkeit, andere erfolgreiche Titel zu entwickeln; unsere Fähigkeit, die Möglichkeiten in Zusammenhang mit PlayStation®5 und Xbox Series X|S zu nutzen; Faktoren, die unser Mobilfunkgeschäft betreffen, wie etwa die Spieler-Akquisitionskosten; die rechtzeitige Veröffentlichung und signifikante Marktakzeptanz unserer Spiele; die Fähigkeit, akzeptable Preisniveaus für unsere Spiele aufrechtzuerhalten.

Andere wichtige Faktoren und Informationen sind im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K enthalten, einschließlich der Risiken, die im Abschnitt unter der Überschrift "Risk Factors" im jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen regelmäßigen SEC-Einreichungen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.take2games.com eingesehen werden können. Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Warnungen eingeschränkt und gelten lediglich zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen unterliegt keinerlei Verpflichtung, jegliche zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

"PlayStation", "PS4" und "PS5" sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Interactive Entertainment.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

