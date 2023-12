DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe passt Prognose für Geschäftsjahr 2022/2023 an und gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2023/2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (pta/05.12.2023/20:00) - Der Vorstand hatte für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 100 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR, ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT bereinigt) von 5,5 Mio. EUR bis 6,5 Mio. EUR sowie ein Betriebsergebnis (EBIT) von -7 Mio. EUR bis -8 Mio. EUR erwartet. Nach derzeitigem Kenntnisstand erwartet der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz und ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT bereinigt), welche jeweils leicht über den Zielkorridoren liegen werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird voraussichtlich etwa 2 Mio. EUR unterhalb des Zielkorridors liegen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2023/2024 erwartet der Vorstand für die Hönle Gruppe einen Umsatz zwischen 105 Mio. EUR und 115 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis zwischen 6 Mio. EUR und 9 Mio. EUR. Alle Geschäftssegmente der Hönle Gruppe werden voraussichtlich ein positives Betriebsergebnis und in Summe einen positiven operativen Cashflow erzielen.

Die Dr. Hönle AG wird, wie geplant, am 07.12.2023 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 veröffentlichen. Der vollständige Geschäftsbericht 2022/2023 wird am 30.01.2024 veröffentlicht.

