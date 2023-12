Der Dax erklimmt heute ein neues Allzeithoch - und das obwohl Deutschland in einer Krise ist. Das gilt politisch (Ampel-Chaos) und wirtschaftlich (Rezession) - warum also steigt der Dax dann so hoch? Die wichtigste Antwort ist: der deutsche Leitindex hat wenig mit Deutschland zu tun - ein Großteil des Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...