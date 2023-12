Microsoft Azure-Kunden rund um den Globus erhalten Zugang zu Bsure Insights und können die Vorteile der Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Azure nutzen, um ihre Anwendungsentwicklung voranzutreiben und Geschäftsstrategien zu gestalten

Bsure gab heute die Verfügbarkeit von Bsure Insights im Microsoft Azure Marketplace bekannt einem Online-Store, der Anwendungen und Dienste für die Nutzung auf Azure bereitstellt. Bsure-Kunden können jetzt von den Vorteilen der produktiven und zuverlässigen Azure-Cloud-Plattform profitieren und dabei die Bereitstellung und Verwaltung optimieren.

"Mit unserer Anwendung bieten wir Unternehmen Einblicke in ihre Microsoft-Benutzer und -Lizenzen und geben ihnen das erforderliche Tool an die Hand, um ihre Ausgaben zu optimieren und das Risiko für ihre Benutzer sowohl Mitglieder als auch Gäste zu reduzieren", erklärt Henrik Skalmerud, CEO bei Bsure. "Über diese App wollen wir unsere Kompetenz weitergeben und Unternehmen dazu befähigen, auf der Grundlage der von uns bereitgestellten Informationen fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese App steht jetzt auf der Azure Marketplace-Plattform zur Verfügung."

"Microsoft heißt Bsure Insights herzlich willkommen beim Azure Marketplace. Hier können Kunden weltweit Tausende von Partnerlösungen finden, ausprobieren und kaufen", so Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp. "Azure Marketplace und vertrauenswürdige Partner wie Bsure helfen Kunden, mit weniger mehr zu erreichen, indem sie ihre Effizienz steigern, zielgerichtet einkaufen und intelligenter Ausgaben tätigten."

Der Azure Marketplace ist ein Onlinemarkt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen auf der Suche nach innovativen, Cloud-basierten Lösungen, mit Partnern in Kontakt zu treten, die bereits einsatzbereite Lösungen entwickelt haben.

Nähere Informationen über Bsure Insights erhalten Sie auf dieser Seite im Microsoft Azure Marketplace.

Über Bsure

Bsure, das Unternehmen hilft, ihre Lizenzkosten zu optimieren und Sicherheitsrisiken in Entra ID zu reduzieren, bietet eine benutzerfreundliche verwaltete Anwendung, die wertvolle Einblicke in mögliche Kosteneinsparungen und die Sicherheit der Benutzer gewährt und zugleich die interne Effizienz des Unternehmens verbessert. Bei unserer Anwendung handelt es sich nicht um eine herkömmliche SaaS-Lösung. Deshalb bleiben alle Daten in der Kundenumgebung und können nicht von Dritten eingesehen werden. Bsure bedient Kunden auf mehreren Kontinenten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231205701572/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Henrik Skalmerud, CEO, Bsure, +47 92656457, henrik@bsure.no