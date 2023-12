EQS-Ad-hoc: Merck KGaA / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Merck KGaA: Evobrutinib erreicht primären Endpunkt der Verringerung der annualisierten Schubraten (ARR) im Vergleich zu oralem Teriflunomid in Phase-III-Studien nicht



05.12.2023 / 21:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Darmstadt, 5. Dezember 2023: Die Merck KGaA erforscht einen oralen, hochselektiven, das zentrale Nervensystem penetrierenden Inhibitor der Brutontyrosinkinase ("BTKi") als potenzielle Behandlung für schubförmige Multiple Sklerose ("RMS") in zwei zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studien (evolutionRMS 1 und evolutionRMS 2, zusammen die "Klinischen Studien"). Beide Klinischen Studien, welche die Sicherheit und Wirksamkeit von Evobrutinib im Vergleich zu Teriflunomid über einen Zeitraum von bis zu 156 Wochen überprüfen, haben ihren primären Endpunkt der Verringerung der annualisierten Schubraten (ARR) bei RMS nicht erreicht.



Evobrutinib befindet sich derzeit in der klinischen Prüfung und ist weltweit in keiner Indikation zugelassen.





