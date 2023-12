Eine neue Studie bietet detaillierte Analysen und Prognosen zu Stückzahlen, Volumen und Umsatz für Hardware, Materialien und Dienstleistungen, mit Schwerpunkt auf vertikalen und geografischen Märkten

VoxelMatters, ein führendes Marktanalyseunternehmen, das sich auf die Verfolgung der globalen additiven Fertigung (AM) spezialisiert hat, veröffentlichte seine neue umfassende Studie "Metal AM Market 2023". Basierend auf der aktualisierten Datenbank von VoxelMatters über Metall-AM-Hardware, -Materialien und -Dienstleistungsunternehmen bietet die Studie Analysen und Prognosen des globalen Metall-AM-Markts.

The chart from VoxelMatters Metal AM Market 2023 report shows the current revenues and 10-year revenue forecast for the core metal additive manufacturing sector, including AM hardware, AM materials (powder, wire and other feedstock) and AM services. Total revenues, from a panel of 444 companies, was $2.85 billion (USD) in 2022. It is expected to grow at 30.3% CAGR to $40 billion by 2032. (Graphic: Business Wire)