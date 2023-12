ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 188 auf 167 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schwäche in den USA und in China halte die Aktien des Spirituosenherstellers zurück, schrieben die Analysten um Andrei Condrea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde es schwer haben, das untere Ende der avisierten mittelfristigen Wachstumsspanne zu erreichen./bek/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 16:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

