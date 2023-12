Es steckt dieser Tage viel Spannung in der Börse. Die Stimmung hat sich nachhaltig verbessert und der DAX ist von seinen Rekordwerten nicht weit entfernt. Zudem zahlen viele Konzerne üppige Dividenden. Wie immer haben natürlich auch die Analysten so ihre Erwartungen, wer in den nächsten Monaten als Sieger und wer als Verlierer dastehen wird.Anzeige:Die Aktie von Bayer (DE000BAY0017) freute sich über Jahrzehnte stets über viel Zuspruch. Doch die Bullen werden aktuell sehr einsam. Auch die UBS hat kürzlich ihre Kaufempfehlung aufgegeben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...