Nachdem die Ende Oktober begonnene Rally bereits am Vortag ist ins Stocken geraten war, hat der US-Leitindex Dow Jones auch am Dienstag weiter nachgegeben. Börsianern zufolge war dies vor allem den anstehenden Konjunkturdaten und einem negativen Kommentar der Ratingagentur Moody's zur Kreditwürdigkeit Chinas geschuldet.Der Dow Jones schloss am Dienstag letztlich 0,22 Prozent tiefer bei 36.124,56 Punkten. Der marktbreite S&P 500 ging derweil mit minus 0,06 Prozent nahezu unverändert bei 4.567,18 ...

