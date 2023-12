Die Deutsche Börse hat am Dienstagabend die Ergebnisse ihrer turnusmäßigen Indexüberprüfung bekanntgegeben. Während es im Leitindex DAX diesmal keine Änderungen gibt, dreht sich in MDAX und SDAX das Indexkarussell.Die Aktien des Börsenneulings Schott Pharma werden demnach in Kürze im SDAX vertreten sein. Der Spritzen- und Ampullenhersteller zieht gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Mutares und dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in den Index der kleineren Werte ein. Ausscheiden müssen ...

