Foodmate, der Marktführer für industrielle Geflügelverarbeitung, erweitert seine Hardware- und Softwarelösungen für die Automatisierung mit der Übernahme von Barth Industrial Automation.

Foodmate B.V. ("Foodmate"), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für die Geflügelverarbeitung und Teil der Unternehmensfamilie Duravant, hat das Unternehmen Barth Industrial Automation ("BIA") übernommen, um sein Technologieangebot zu erweitern und seine Dienstleistungen für integrierte Produktionslinienlösungen auszubauen. Durch die Übernahme stärkt Foodmate seine umfassenden Design- und Entwicklungskapazitäten für sein Kernproduktportfolio, das aus Technologien zum Wiegen, Sortieren, Schneiden und Entbeinen besteht.

Der Hauptsitz von BIA befindet sich in 's-Gravendeel, Niederlande, und das Unternehmen hat sich als führender Anbieter von Engineering-, Vision-, Robotik- und Automatisierungslösungen für OEM-Partner in der Lebensmittelindustrie etabliert. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Hardware- und Software-Engineering-Dienstleistungen und der Fähigkeit, Steuerungslösungen für komplette Produktionslinien zu implementieren.

"Foodmate und BIA unterhalten seit über 15 Jahren eine strategische Partnerschaft und wir freuen uns, das Team von BIA, das aus Ingenieuren, Technikern und Automatisierungsspezialisten besteht, mit den Geflügelverarbeitungsexperten von Foodmate zusammenzuführen", so David Wilson, Group President von Foodmate. "Gemeinsam werden wir unseren Kunden eine noch breitere Palette integrierter Lösungen anbieten können, die die Produktqualität, die Produktionseffizienz und den maximalen Ertrag ihrer Geflügelverarbeitungslinien sicherstellen."

Die Expertise von BIA im Bereich der industriellen Automatisierung wird die F&E-Aktivitäten von Foodmate ergänzen und die Entwicklung neuer Produkte durch das Unternehmen beschleunigen. "Foodmate pflegt eine Kultur der kontinuierlichen Innovation und war bei der Einführung neuer Produkte auf dem Markt sehr erfolgreich", so Lisa de Wit-Barth, Operations Manager bei BIA, die nun die Leitung des Bereichs Human Resources bei Foodmate übernehmen wird. "Das Team von BIA teilt die Leidenschaft von Foodmate, Kunden bei der Konfiguration kundenspezifischer Lösungen zu unterstützen, die ihre Produktionskapazitäten verbessern und sicherstellen, dass sie sicher, effizient und profitabel arbeiten."

Über Foodmate

Foodmate ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Geflügelverarbeitung und Partner der weltweit renommiertesten Unternehmen im Bereich der Geflügelverarbeitung. Foodmate bietet innovative Technologien und kostengünstige Lösungen für die Automatisierung der Geflügelverarbeitung an. Die hochentwickelten Maschinen optimieren den Ertrag, verbessern die Qualität und senken die Arbeitskosten bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten. Das Ziel von Foodmate ist es, die erste Adresse der Branche für Geflügelverarbeitungsanlagen zu sein. Das Unternehmen verfolgt eine globale Strategie und verfügt über Produktions-, Entwicklungs- und Vorführanlagen in Brasilien, Polen, den Niederlanden, Großbritannien und den USA. Besuchen Sie www.foodmateglobal.com

Über Duravant

Duravant hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Automatisierung und technische Ausrüstung mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien. Durch sein Portfolio an operativen Unternehmen stellt Duravant seinen Kunden und Partnern vertrauenswürdige End-to-End-Prozesslösungen zur Verfügung, die sich durch Engineering- und Integrationsexpertise, Projektmanagement und operative Exzellenz auszeichnen. Mit weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerken bietet das Unternehmen auf allen Märkten, die es in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung bedient, sofortige und lebenslange Aftermarket-Unterstützung. Die marktführenden Marken von Duravant stehen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.duravant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231205342391/de/

Contacts:

Rik Wijnhorst

Global Product Marketing Director

+31 186 630 240

rik@foodmate.nl

www.foodmateglobal.com