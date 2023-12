Freiburg (ots) -



(...) Stand heute ist es "nahezu unvermeidbar", dass die Klimaerwärmung in einigen Jahren 1,5 Grad übersteigen wird, sagt die Wissenschaft. Gleichzeitig hat die Europäische Union erstaunlich geräuschlos die nötigen Maßnahmen in Gesetzesform gebracht, um die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken. Die USA haben ein Klimagesetz, das riesige Investitionen in klimafreundliche Technologien ermöglicht und China baut die Erneuerbaren in atemberaubendem Tempo aus. Und selbst von der UN-Klimakonferenz in Dubai gibt es eine gute Nachricht: Zum ersten Mal wird über den Alles entscheidenden Komplettausstieg aus den fossilen Energien diskutiert. Noch ist das Rennen offen und mit negativen Emissionen lässt sich die Temperatur auch wieder auf 1,5 Grad oder weniger drücken. Letztlich hat die Menschheit also die Wahl. Zeit zum Nachdenken hat sie hingegen nicht. Insofern ist es einfach, denn es wäre dumm, den einzigen bewohnbaren Planeten im Universum zu ruinieren. Und das sind wir doch nicht, oder? https://mehr.bz/fbsfn (BZ-Plus)



