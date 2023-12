Singapur (ots/PRNewswire) -BingX, eine weltweit führende Börse für Kryptowährungen, gab die Ernennung von Vivien Lin zur Produktleiterin bekannt. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Engagement von BingX, Krypto-Händler mit kontinuierlichen bahnbrechenden Neuerungen bei seinen Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen. Vivien Lin wird auch die Rolle der globalen Sprecherin von BingX übernehmen, um eine transparente Kommunikation zu fördern und die Verbindung zu den globalen Krypto-Communities zu stärken.Vivien Lin ist seit fast einem Jahrzehnt im Handel, Produktmanagement und in der Marktentwicklung tätig, mit Schwerpunkt auf Devisen- und Aktienderivaten, und hatte dabei Schlüsselpositionen bei renommierten Institutionen wie Morgan Stanley, BNP Paribas und der Deutschen Bank inne. Darüber hinaus verfügt Vivien neben jahrelanger Erfahrung bei bekannten Kryptobörsen als Leiterin von Finanzprodukten, Risikomanagement und neuer Produktentwicklung auch über ein tiefes Verständnis des Produktlebenszyklus und von Strategien für die Markteinführung.Als Produktleiterin wird Vivien Lin eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Produktentwicklungsstrategie von BingX in den Bereichen Futures, Spots und Asset Management spielen. In der Zwischenzeit wird sie BingX bei wichtigen Branchenveranstaltungen und regionalen Meetings vertreten, wo sie ihre Erkenntnisse und die besonderen Erkenntnisse von BingX zu relevanten Themen weitergeben wird. Vivien setzt ihr umfassendes Verständnis für die Abläufe im Unternehmen geschickt ein, um die Kommunikation zwischen Nutzern und Partnern zu erleichtern und potenzielle Verbindungen und Kooperationen zu fördern.Der Vorstand und die Geschäftsleitung kommentierten die Ernennung von Vivien: "Wir begrüßen Vivien Lin in ihrer doppelten Rolle und freuen uns, dass wir mit ihr nicht nur eine erfahrene Fachkraft, sondern auch eine visionäre Führungspersönlichkeit gewinnen konnten. Viviens umfassende Erfahrung und ihr tiefes Verständnis der globalen Märkte machen sie zur besten Besetzung, um die Werte und die Vision von BingX in globalen Foren zu verkörpern. Unter ihrer Führung werden wir bei der Bereitstellung innovativer Produkte und der Verbesserung unserer Nutzererfahrung für die breite Community neue Höhen erreichen."Vivien Lin zeigte sich hoch engagiert: "Ich freue mich sehr, die Rolle der Produktleiterin und der globalen Sprecherin bei BingX zu übernehmen, was es mir ermöglicht, die Verbindung zwischen unseren innovativen Angeboten und unserer geschätzten Nutzergemeinschaft zu stärken. Meine Überzeugung von der Philosophie der Klarheit und Einfachheit, sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Kommunikation, treibt mich dazu an, komplexe Sachverhalte in für jedermann verständliche Begriffe zu fassen. Ich werde dafür sorgen, dass die Vision von BingX für herausragende Leistungen und nutzerzentrierte Innovationen bei unserem globalen Publikum auf große Resonanz stößt."Die Ernennung von Vivien ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Kluft zwischen Blockchain und traditionellem Finanzwesen zu überbrücken und sicherzustellen, dass die Nutzer von BingX weiterhin von der dynamischen Fusion profitieren können. BingX sieht einer Zukunft entgegen, die nicht nur durch technologische Innovation, sondern auch durch ein tiefes Verständnis der Nutzerbedürfnisse geprägt ist und damit die Voraussetzungen für einen Transformation schafft.Informationen zu BingXBingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Börse für Kryptowährungen mit mehr als 5 Millionen Nutzern weltweit. BingX bietet diversifizierte Produkte und Dienstleistungen an, darunter Spots, Derivate, Copy Trading und Asset Management, die alle auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Nutzer - vom Anfänger bis zum Profi - zugeschnitten sind. BingX hat sich zum Ziel gesetzt, eine vertrauenswürdige Plattform zu bieten, die den Nutzern innovative Tools und Funktionen zur Verfügung stellt, um ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2293056/1920_1080_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bingx-ernennt-vivien-lin-zur-produktleiterin-um-das-nutzererlebnis-zu-verbessern-302006764.htmlPressekontakt:shirley@bingx.comOriginal-Content von: BingX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160108/5665609