Munich (ots/PRNewswire) -OC&C Strategy Consultants (OC&C), das weltweit tätige Strategieberatungsunternehmen, wurde als B Corporation zertifiziertTM und tritt damit einer globalen Gemeinschaft von Unternehmen bei, die sich für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinn und Zweck einsetzen.Als zertifizierte B Corporation hat sich OC&C Strategy Consultants einer strengen Bewertung durch das B Lab unterzogen und erfüllt hohe Standards für soziale und ökologische Auswirkungen. Diese Zertifizierung spiegelt auch das kontinuierliche Engagement des Unternehmens wieder, Unternehmen als eine Kraft für das Gute zu nutzen, was durch die rechtliche Verpflichtung zur Stakeholder-Governance und das Versprechen zur kontinuierlichen Verbesserung belegt wird.OC&C hat sich schon immer verpflichtet, langfristig Entwicklung voranzutreiben- sowohl für seine Kunden als auch für sich selbst. Die Ziele und Initiativen, die das Unternehmen bereits verfolgt hat, passen gut zu den Werten von B Corp. Als personalorientiertes Unternehmen strebt OC&C danach, das beste Zuhause für das beste strategische Talent zu werden und sicherzustellen, dass Personen aus verschiedenen Hintergründen gut darauf vorbereitet sind, sowohl als Mitarbeiter als auch als Individuen erfolgreich zu sein. Damit verfügt OC&C über das bestmögliche Team, um seinen Kunden hochwertige, maßgeschneiderte Beratung zu bieten.Die Arbeit der Firma für gewerbliche Kunden berücksichtigt zunehmend ökologische, soziale und Governance-Prinzipien (ESG), und die für die Pro-Bono-Arbeit bereitgestellten Ressourcen wurden kontinuierlich auf fast 1,5 % des Gesamtumsatzes erhöht.Im Hinblick auf die Umwelt hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Durchführung detaillierter Messungen seiner Kohlenstoffemissionen gemacht und wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt und sterbt nun diese an, um seinen ökologischen Fußabdruck kurz- und langfristig zu minimieren.Als Certified B Corp will OC&C Strategy Consultants zeigen, dass Rentabilität und soziale Verantwortung sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern integrale Bestandteile eines zukunftsorientierten und wirkungsvollen Geschäftsmodells sind.Will Hayllar, Global Managing Partner von OC&C, kommentierte die Ankündigung:"Wir wollten eine B Corp werden, um unsere Werte in die Praxis umzusetzen - über den Profit hinauszugehen und einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten auszuüben. Als globales Strategieberatungsunternehmen, das immer größer und einflussreicher wird, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Prinzipien sowohl in unserer strategischen Kernarbeit für unsere Kunden als auch in der Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, verankert sind.""Das Fundament unseres Unternehmens sind unsere Mitarbeiter. Ich hoffe, dass dieses Zeichen der Gewissheit ein Gefühl des Stolzes vermittelt und zu einer noch größeren Beteiligung an unserer gemeinsamen Mission motiviert."Deidre Sorensen, Partner und Global Head of ESG, OC&C, fügte hinzu:"Wir sind stolz darauf, Schulter an Schulter mit über 7.000 B Corps weltweit zu stehen, die sich gemeinsam dazu verpflichtet haben, die Wirtschaft als eine Kraft für das Gute zu nutzen. Und obwohl dies ein Grund zum Feiern ist, wissen wir, dass dies erst der Anfang ist. Von unserem CO2-Fußabdruck bis hin zum Wohlergehen unserer Stakeholder werden wir jeden Aspekt unseres Einflusses laufend überprüfen und nach Möglichkeiten suchen, positive Veränderungen zu bewirken. Es ist beängstigend, diese Verpflichtung einzugehen, aber entscheidend, wenn wir eine nachhaltige Wirkung erzielen wollen."Chris Turner, Executive Director von B Lab UK, erklärte: "Wir freuen uns, OC&C Strategy Consultants in der B Corp Community willkommen zu heißen. Dies ist eine Bewegung von Unternehmen, die sich verpflichtet haben, die Art und Weise, wie Geschäfte betrieben werden, zu verändern, und glauben, dass Unternehmen eine positive Kraft sein können. Wir sind überzeugt, dass OC&C Strategy Consultants eine fantastische Bereicherung für die Community sein wird und die Diskussion weiter vorantreiben werden."OC&C freut sich auf das aufregende neue Kapitel und lädt Branchenkollegen mit Begeisterung dazu ein, sich ihnen anzuschließen, um die Beratungslandschaft neu zu gestalten und den positiven Einfluss, den sie gemeinsam ausüben können, zu verstärken.Über OC&COC&C wurde 1987 gegründet und ist ein führendes, weltweit tätiges Strategieberatungsunternehmen, das die komplexesten Probleme, mit denen die heutigen Managementteams konfrontiert sind, mit klarem Denken angeht. Zu den Kunden von OC&C gehören einige der weltweit angesehensten Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Konsumgüter, Freizeit und Gastgewerbe, Medien, Technologie, Industrieprodukte und Dienstleistungen sowie Private Equity.Für weitere Informationen über OC&C Strategy Consultants besuchen Sie bitte occstrategy.comÜber B Lab:B Lab verändert die Wirtschaft zum Wohle aller Menschen, Gemeinschaften und des Planeten. Als führendes Unternehmen im Bereich des wirtschaftlichen Systemwandels schafft unser globales Netzwerk Standards, Richtlinien und Instrumente für die Wirtschaft und zertifiziert Unternehmen, die als B Corps bekannt sind und eine Vorreiterrolle einnehmen. Bis heute umfasst unsere globale Gemeinschaft über 7.000 B Corps in 90 Ländern und 161 Branchen, und über 150.000 Unternehmen verwalten ihre Auswirkungen mit dem B Impact Assessment und dem SDG Action Manager.bcorporation.de/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/occ-strategy-consultants-occ-das-weltweit-tatige-strategieberatungsunternehmen-wurde-als-b-corporation-zertifiziert-302006589.htmlPressekontakt:Ino Rousselet,ino.rousselet@hkstrategies.com,+44 20 7413 3188Original-Content von: OC&C Strategy Consultants, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170013/5665610