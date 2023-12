Beim Tagesgeld gibt es keine Steigerungen mehr? Weit gefehlt! Diese Bank bietet plötzlich die höchsten Tagesgeld-Zinsen mit 4,1 Prozent pro Jahr. So können sich Sparer das attraktive Angebot ab dem 6. Dezember sichern: Bereits am Montag hatte die Stellantis-Bank sich an die Spitze der Tagesgeld-Anbieter mit einem Zinssatz von 4,1 Prozent gesetzt (mehr dazu erfahren Sie hier) - nun zieht ebenfalls die "Konzernschwester" Opel Direktbank nach: Nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...