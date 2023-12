Der DAX-Konzern und Chemie-Distributeur hatte erst Ende November bestätigt, an einer Übernahme des US-Rivalen Univar Solutions interessiert zu sein. Gestern hat der Vorstand allerdings verkündet, die Gespräche nicht fortzuführen. Der aktivistische Investor Primestone Capital, der bei BRENNTAG an Bord ist, hatte sich vehement gegen die Übernahme ausgesprochen. Auch sonst hielt sich die Zustimmung bei den Aktionären in Grenzen, da im Zuge der Übernahme eine Kapitalerhöhung drohte. Der Aktienkurs von BRENNTAG befindet sich seit Anfang des Jahres in einer Seitwärtsbewegung und hatte jüngst einen erneuten Ausbruchsversuch gestartet. Sollte allerdings die Unterstützung im Bereich um 77/78 € nicht halten, droht der BRENNTAG-Aktie mittelfristig ein Rückfall in die Kursregion zwischen 66 und 68 €.



